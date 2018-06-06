В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Прохладнее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня похолодает / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 6 июня в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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На востоке местами пройдут дожди, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях солнечно. Температура до +20°. В центре без осадков, температура до +27°.

Прогноз на 6 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 июня — день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет — румянец года ведет". Идет дождь 6 июня — будет много грибов.

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