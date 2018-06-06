В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75

07:46, 6 июня 2018
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192 человека считаются пропавшими без вести.

Вулкан Фуэго / REUTERS
Вулкан Фуэго / REUTERS

Вулкан Фуэго в Гватемале проявил очередную активность вечером во вторник. В результате очередного извержения число погибших увеличилось до 75 человек.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)

Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, без вести пропавшими считаются еще 192 человека.

Эксперты предупреждают о еще большей разрушительной силе извержения.

Как сообщал УНИАН, извержение вулкана Фуэго началось в воскресенье, 3 июня. 3265 человек были эвакуированы, 1711 человек устроены в местах временного размещения, более 1,7 млн человек в той или иной степени пострадали от стихии. Дым и пепел рассеялись в радиусе 10 км от эпицентра.

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