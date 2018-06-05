В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Завтра в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 июня, в столице без осадков, температура до +20°.
Завтра в Украину придет похолодание - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.
Как сообщал УНИАН, 6 июня в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+28°... +16°
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Житомир+25°... +11°
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Запорожье+29°... +16°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+25°... +12°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+25°... +11°
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Львов+25°... +13°
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Николаев+27°... +17°
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Одесса+26°... +17°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+26°... +8°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+28°... +11°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+23°... +11°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 70 %
Давление: 749 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков: 23 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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