В Киеве завтра без осадков, температура до +20°

17:00, 5 июня 2018
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Завтра в столице похолодает.

В Киеве завтра похолодает / lifekiev.com
В Киеве завтра похолодает / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 июня, в столице без осадков, температура до +20°.

Завтра в Украину придет похолодание - синоптик

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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