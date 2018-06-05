Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек
Всего пострадали 1,7 млн человек.
В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 65 человек.
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
3265 человек были эвакуированы, 1711 человек устроены в местах временного размещения, более 1,7 млн человек в той или иной мере затронуты стихией, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Специалисты отмечают, что извержение Фуэго стало самым сильным за последние годы, растет число пропавших без вести.
Ранее ученые показали, как из космоса выглядит извержение вулкана Фуэго в Гватемале.
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