Завтра в Украину придет похолодание - синоптик

14:23, 5 июня 2018
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Осадки ожидаются только на юге.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН
Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Завтра, 6 июня, в Украине ожидается похолодание.

Сегодня в Киеве до +26°, без осадков

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"6 июня в большинстве областей температура воздуха опустится до +18...+24 градусов. На юге, юго-востоке (Запорожье, Донбасс) и в Закарпатье ожидается +24...+27 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в среду дожди наиболее вероятны в южных областях, в Крыму - сухо. На остальной территории Украины будет господствовать сухая погода.

Напомним, во вторник, 5 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

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