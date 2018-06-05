Завтра в Украину придет похолодание - синоптик
Осадки ожидаются только на юге.
Завтра, 6 июня, в Украине ожидается похолодание.
Сегодня в Киеве до +26°, без осадков
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"6 июня в большинстве областей температура воздуха опустится до +18...+24 градусов. На юге, юго-востоке (Запорожье, Донбасс) и в Закарпатье ожидается +24...+27 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в среду дожди наиболее вероятны в южных областях, в Крыму - сухо. На остальной территории Украины будет господствовать сухая погода.
Напомним, во вторник, 5 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.
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