Северо-запад Франции пострадал от наводнений

Всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков.

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Бретань на северо-западе Франции пострадала от наводнений, вызванных сильными дождями.

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Всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков. А в городе Морле всего за полчаса вода поднялась на несколько сантиметров, а в прибрежных районах достигла метровой высоты, передает Euronews.

Метеорологи прогнозируют, что ливни в регионе продолжатся минимум до конца недели

Напомним, в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.