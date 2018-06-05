Северо-запад Франции пострадал от наводнений

12:45, 5 июня 2018
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Всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Бретань на северо-западе Франции пострадала от наводнений, вызванных сильными дождями.

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Всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков. А в городе Морле всего за полчаса вода поднялась на несколько сантиметров, а в прибрежных районах достигла метровой высоты, передает Euronews

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Напомним, в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.

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