Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек

11:41, 5 июня 2018
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Из затопленных районов эвакуировали 50 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.

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Из затопленных районов были экстренно эвакуированы 50 человек, пострадало 0,52 тыс. га посевов, рухнули шесть жилых строений, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.

Синоптики прогнозируют, что в ряде районов Гуанси сильные дожди в ближайшие два дня продолжатся.

Напомним, в результате ливней и дождей на Кубе погибли семь человек, двое пропали без вести.

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