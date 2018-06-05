Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек
Из затопленных районов эвакуировали 50 человек.
В результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Из затопленных районов были экстренно эвакуированы 50 человек, пострадало 0,52 тыс. га посевов, рухнули шесть жилых строений, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.
Синоптики прогнозируют, что в ряде районов Гуанси сильные дожди в ближайшие два дня продолжатся.
Напомним, в результате ливней и дождей на Кубе погибли семь человек, двое пропали без вести.
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