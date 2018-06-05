Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек

Из затопленных районов эвакуировали 50 человек.

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В результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.

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Из затопленных районов были экстренно эвакуированы 50 человек, пострадало 0,52 тыс. га посевов, рухнули шесть жилых строений, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.

Синоптики прогнозируют, что в ряде районов Гуанси сильные дожди в ближайшие два дня продолжатся.

Напомним, в результате ливней и дождей на Кубе погибли семь человек, двое пропали без вести.