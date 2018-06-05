Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)
Жертвами извержения вулкана стали более 60 человек.
Ученые показали, как из космоса выглядит извержение вулкана Фуэго в Гватемале, жертвами которого стали более 60 человек.
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
Снимок был сделан американским спутником Suomi NPP программы NASA Earth Observing System.
На снимке виден пепел вулкана, который поднялся над облаками. Также ученые представили карту, на которой показана концентрация диоксида серы в воздухе по состоянию на 3 июня. Вулканологи говорят, что количество диоксида серы было самым большим в "спутниковой истории" вулкана Фуэго.
Данное извержение Фуэго стало самым сильным за последние годы.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+28°... +16°
-
Житомир+25°... +11°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+28°... +13°
-
Киев+25°... +12°
-
Кировоград+29°... +13°
-
Луганск+28°... +16°
-
Луцк+26°... +11°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +17°
-
Одесса+26°... +17°
-
Полтава+28°... +13°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+26°... +8°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+30°... +12°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +15°
-
Черкассы+28°... +14°
-
Чернигов+23°... +11°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 11 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +11 °
Влажность: 69 %
Давление: 749 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков: 23 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей