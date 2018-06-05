Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)

Жертвами извержения вулкана стали более 60 человек.

Иллюстрация / REUTERS

Ученые показали, как из космоса выглядит извержение вулкана Фуэго в Гватемале, жертвами которого стали более 60 человек.

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Снимок был сделан американским спутником Suomi NPP программы NASA Earth Observing System.

На снимке виден пепел вулкана, который поднялся над облаками. Также ученые представили карту, на которой показана концентрация диоксида серы в воздухе по состоянию на 3 июня. Вулканологи говорят, что количество диоксида серы было самым большим в "спутниковой истории" вулкана Фуэго.

Извержение вулкана Фуэго из космоса / earthobservatory.nasa.gov

Концентрация диоксида серы в воздухе / earthobservatory.nasa.gov

Данное извержение Фуэго стало самым сильным за последние годы.