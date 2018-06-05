Пожарной опасности нет в Карпатах и на Житомирщине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 5 июня, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Читайте также Сегодня в Киеве до +26°, без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона и Житомирщины, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 5 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.