Сегодня в Киеве до +26°, без осадков

08:30, 5 июня 2018
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Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 июня в столице без осадков, температура до +26°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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