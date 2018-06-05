В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Осадков не ожидается в центре и на востоке страны.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +28°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +29°.

Прогноз на 5 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 июня — Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

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