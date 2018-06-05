В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)

08:13, 5 июня 2018
221
0

Осадков не ожидается в центре и на востоке страны.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +28°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +29°.

Прогноз на 5 июня / УНИАН
Прогноз на 5 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 июня — Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Северо-запад Франции пострадал от наводнений Северо-запад Франции пострадал от наводнений
Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов
Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
69 %
749 мм
6.1 м/с
23 %
Лента новостей