Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек

Еще десятки человек пропали без вести.

Последствия извержения вулкана в Гватемале / REUTERS

Количество погибших в результате крупнейшего за последнее столетие извержения вулкана в Гватемале составляет уже 62 человека.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство по стихийным бедствиям Гватемалы. По данным агентства, еще десятки людей пропали без вести.

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Президент Джимми Моралес объявил трехдневный национальный траур.

Села на склонах вулкана Фуэго были похоронены в вулканическом пепле и грязи во время воскресного 16-часового извержения.

Как сообщал УНИАН, из-за пепла в воздухе пришлось закрыть аэропорт Аурора в столице Гватемалы.

Напомним, это уже второе извержение Фуэго в этом году. Первое произошло в начале года.