Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
Еще десятки человек пропали без вести.
Количество погибших в результате крупнейшего за последнее столетие извержения вулкана в Гватемале составляет уже 62 человека.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство по стихийным бедствиям Гватемалы. По данным агентства, еще десятки людей пропали без вести.
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадавших (фоторепортаж)
Президент Джимми Моралес объявил трехдневный национальный траур.
Села на склонах вулкана Фуэго были похоронены в вулканическом пепле и грязи во время воскресного 16-часового извержения.
Как сообщал УНИАН, из-за пепла в воздухе пришлось закрыть аэропорт Аурора в столице Гватемалы.
Напомним, это уже второе извержение Фуэго в этом году. Первое произошло в начале года.
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