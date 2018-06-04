В Украине объявили штормовое предупреждение

19:50, 4 июня 2018
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В западных, южных и Винницкой области ожидаются грозы до конца суток.

Ожидаются грозы, град и шквалы / фото ТСН
Ожидаются грозы, град и шквалы / фото ТСН

В Украине до конца суток, 4 июня, объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

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"До конца суток 4 июня в западных, южных и Винницкой области грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: он будет без адской жары и с волной гроз. 40-градусной жары опасаться не стоит, они успокаивали. Возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков.

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