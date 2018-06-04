Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 4 июня 2018
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На востоке до +30°.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +28°.

В северных областях пройдут дождт. Температура до +26°. В центре солнечно, температура до +29°.

Согласно народному прогнозу, 5 июня — Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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