Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек

15:03, 4 июня 2018
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Еще двое пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате ливней и дождей на Кубе погибли семь человек, двое пропали без вести.

Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

Семь погибших находились в центральных и западных провинциях Кубы. Они утонули, когда плавали в реках, где резко поднялся уровень воды. Двое пропали, когда купались в реке, судьба другого пока неизвестна, передает Xinhua со ссылкой на ведомство гражданской обороны Кубы.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился на Кубу 26 мая.

Напомним, в городе Элликотт Сити (штат Мэриленд, США) из-за потопа один человек пропал без вести.

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