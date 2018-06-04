Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек

Еще двое пропали без вести.

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В результате ливней и дождей на Кубе погибли семь человек, двое пропали без вести.

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Семь погибших находились в центральных и западных провинциях Кубы. Они утонули, когда плавали в реках, где резко поднялся уровень воды. Двое пропали, когда купались в реке, судьба другого пока неизвестна, передает Xinhua со ссылкой на ведомство гражданской обороны Кубы.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился на Кубу 26 мая.

Напомним, в городе Элликотт Сити (штат Мэриленд, США) из-за потопа один человек пропал без вести.