Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов
Средневесенняя температура воздуха в столице составила +10,0 º.
Весна-2018 в Киеве установила 17 температурных рекордов.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
Средневесенняя температура воздуха в столице составила +10,0 º, что на 1,8º превышает климатическую норму. Климатологи обсерватории определили, что нынешняя весна заняла девятую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года.
Весенние месяцы, кроме марта, были теплее климатической нормы, а особенно апрель, который имел наибольшее отклонение от нормы – 4,4°, что позволило ему занять первое место в иерархии самых теплых за 138 лет наблюдений. Его предшественник март стал самым холодным с начала XXI века.
В течение весны в столице было установлено 17 температурных рекордов, зафиксированных в апреле и мае. Несмотря на то, что нынешний апрель был по температурному режиму рекордным, метеорологическое лето в Киеве началось 29 апреля, а метеорологическая весна продолжалась всего 36 дней.
Отмечается, что количество осадков в столице за весну составило 126 мм, что составляет 89% климатической нормы.
Напомним, в понедельник, 4 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
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