Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)
В середине недели ожидается небольшое похолодание.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +29°, в остальных регионах до +25°...+28°.
Во вторник, 5 июня, в Украине также ожидаются осадки. На востоке до +30°.
В среду, 6 июня, практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +29°. В остальных регионах до +24°.
В четверг также без осадков. Ночью по стране +8°…+15°, днем на юге до +28°.
В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На юге до +29°, в остальных регионах до +28°.
9 и 10 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +9°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +25°...+30°. В воскресенье ночью на севере до +9°, днем в Украине от +22° до +30°.
Народный прогноз
4 июня — мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая. 5 июня — Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
6 июня — день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет — румянец года ведет". Идет дождь 6 июня — будет много грибов.
7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю. 8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.
9 июня — Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — можно ждать ясного следующего дня. 10 июня — Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный — будет богатый урожай.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +14°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+29°... +17°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+28°... +15°
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Луганск+27°... +16°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+29°... +16°
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Одесса+23°... +15°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+29°... +14°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+26°... +15°