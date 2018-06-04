Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)

В середине недели ожидается небольшое похолодание.

На этой неделе в Украине ожидаются дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +29°, в остальных регионах до +25°...+28°.

Прогноз на 4 июня / УНИАН

Во вторник, 5 июня, в Украине также ожидаются осадки. На востоке до +30°.

Прогноз на 5 июня / УНИАН

В среду, 6 июня, практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +29°. В остальных регионах до +24°.

Прогноз на 6 июня / УНИАН

В четверг также без осадков. Ночью по стране +8°…+15°, днем на юге до +28°.

Прогноз на 7 июня / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На юге до +29°, в остальных регионах до +28°.

Прогноз на 8 июня / УНИАН

9 и 10 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +9°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +25°...+30°. В воскресенье ночью на севере до +9°, днем в Украине от +22° до +30°.

Прогноз на 9 июня / УНИАН

Прогноз на 10 июня / УНИАН

Народный прогноз

4 июня — мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая. 5 июня — Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

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6 июня — день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет — румянец года ведет". Идет дождь 6 июня — будет много грибов.

7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю. 8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.

9 июня — Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — можно ждать ясного следующего дня. 10 июня — Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный — будет богатый урожай.

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