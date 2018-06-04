Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)
Извержение стало самым сильным за последние годы.
Не менее 25 человек погибли, еще 296 пострадали в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго.
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Извержение вулкана произошло примерно в полдень по местному времени, и лава начала стекать со склона во второй половине дня, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что данное извержение является "самым сильным в последние годы", около 1,7 млн человек пострадали, более 3000 были эвакуированы.
Люди, которым удалось спастись, рассказывают, что потоки раскаленной лавы просто заливали близлежащие здания, говорится в сюжете ТСН.
По меньшей мере 25 человек стали жертвами извержения вулкана в Гватемале
Напомним, из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах проводят новую эвакуацию.
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