Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

Извержение стало самым сильным за последние годы.

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Не менее 25 человек погибли, еще 296 пострадали в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго.

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Извержение вулкана произошло примерно в полдень по местному времени, и лава начала стекать со склона во второй половине дня, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что данное извержение является "самым сильным в последние годы", около 1,7 млн человек пострадали, более 3000 были эвакуированы.

Люди, которым удалось спастись, рассказывают, что потоки раскаленной лавы просто заливали близлежащие здания, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах проводят новую эвакуацию.