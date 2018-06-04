Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

10:43, 4 июня 2018
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Извержение стало самым сильным за последние годы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Не менее 25 человек погибли, еще 296 пострадали в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго.

Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале

Извержение вулкана произошло примерно в полдень по местному времени, и лава начала стекать со склона во второй половине дня, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что данное извержение является "самым сильным в последние годы", около 1,7 млн человек пострадали, более 3000 были эвакуированы.

Люди, которым удалось спастись, рассказывают, что потоки раскаленной лавы просто заливали близлежащие здания, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах проводят новую эвакуацию.

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