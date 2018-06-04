Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:44, 4 июня 2018
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Пожарной опасности нет лишь в Карпатах и на Житомирщине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua

Сегодня, 4 июня, в Украине сохранится пожарная опасность чрезвычайного (пятого) уровня.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона и Житомирщины, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

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