Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарной опасности нет лишь в Карпатах и на Житомирщине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua

Сегодня, 4 июня, в Украине сохранится пожарная опасность чрезвычайного (пятого) уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона и Житомирщины, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.