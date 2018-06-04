В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в столице без осадков, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 20:59.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

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