В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

08:30, 4 июня 2018
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Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в столице без осадков, температура до +30°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 20:59.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

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