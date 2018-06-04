В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)

По всей стране сегодня будет жарко.

Сегодня местами ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины солнечно. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

Прогноз на 4 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 июня — мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

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