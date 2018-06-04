В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
По всей стране сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины солнечно. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
Согласно народному прогнозу, 4 июня — мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+28°... +16°
-
Донецк+27°... +14°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+29°... +17°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+29°... +17°
-
Кировоград+28°... +15°
-
Луганск+27°... +16°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+24°... +15°
-
Николаев+29°... +16°
-
Одесса+23°... +15°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+29°... +14°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +14 °
Влажность: 71 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков: 19 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей