Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Это уже второе извержение Фуэго в текущем году, первое произошло в начале года.
Как минимум шесть человек погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести во время извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщил председатель Координационного агентства Гватемалы по уменьшению опасности стихийных бедствий Серхио Кабанас, поток лавы вышел из своего русла и вызвал пожар в близлежащем поселке.
"Мы эвакуируем и спасаем людей, у нас есть данные о 20 пострадавших и шести погибших и пропавших", - сказал Кабанас.
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Из-за пепла в воздухе пришлось закрыть аэропорт Аурора в столице Гватемалы. Эвакуация также прошла из гольф-клуба "Ла реюньон", неподалеку от которого очевидцы наблюдали черные клубы пепла.
"Важно сохранять спокойствие, так как вулкан Фуэго извергается в течение года", - заявил Кабанас.
Это уже второе извержение Фуэго в текущем году. Первое произошло в начале года.
Напомним, из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах проводят новую эвакуацию.
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