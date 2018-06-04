Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале

03:20, 4 июня 2018
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Это уже второе извержение Фуэго в текущем году, первое произошло в начале года.

Вулканический пепел, Гватемала / REUTERS
Вулканический пепел, Гватемала / REUTERS

Как минимум шесть человек погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести во время извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил председатель Координационного агентства Гватемалы по уменьшению опасности стихийных бедствий Серхио Кабанас, поток лавы вышел из своего русла и вызвал пожар в близлежащем поселке.

"Мы эвакуируем и спасаем людей, у нас есть данные о 20 пострадавших и шести погибших и пропавших", - сказал Кабанас.

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Из-за пепла в воздухе пришлось закрыть аэропорт Аурора в столице Гватемалы. Эвакуация также прошла из гольф-клуба "Ла реюньон", неподалеку от которого очевидцы наблюдали черные клубы пепла.

"Важно сохранять спокойствие, так как вулкан Фуэго извергается в течение года", - заявил Кабанас.

Это уже второе извержение Фуэго в текущем году. Первое произошло в начале года.

Напомним, из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах проводят новую эвакуацию.

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