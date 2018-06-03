Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)

19:55, 3 июня 2018
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Согласно прогнозу, днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

Дожди переместятся с запада Украины на восток и юг / фото УНИАН
Дожди переместятся с запада Украины на восток и юг / фото УНИАН

На завтра, 4 июня, синоптики прогнозируют в Украине по-летнему теплую погоду, а дожди покинут запад страны и сместятся на восток и юг.

Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, средняя температура на большинстве территории Украины достигнет днем +25...+27 градусов, ночью воздух остынет до +13...+15 градусов.

На западе и части севера Украины день выдастся солнечным. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях возможен небольшой дождь.

фото meteo.gov.ua
фото meteo.gov.ua

В Киеве осадки не ожидаются, воздух в столице днем прогреется до +29 градусов.

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