Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
Согласно прогнозу, днем воздух прогреется до 25-27 градусов.
На завтра, 4 июня, синоптики прогнозируют в Украине по-летнему теплую погоду, а дожди покинут запад страны и сместятся на восток и юг.
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, средняя температура на большинстве территории Украины достигнет днем +25...+27 градусов, ночью воздух остынет до +13...+15 градусов.
На западе и части севера Украины день выдастся солнечным. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях возможен небольшой дождь.
В Киеве осадки не ожидаются, воздух в столице днем прогреется до +29 градусов.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+26°... +14°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+24°... +16°
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Кировоград+25°... +13°
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Луганск+25°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+27°... +14°
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Симферополь+25°... +10°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+20°... +14°
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