Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек

00:57, 3 июня 2018
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В индийском штате Уттар Прадеш скорость ветра достигала 100 км/час.

Флаг Индии, иллюстрация / REUTERS
Флаг Индии, иллюстрация / REUTERS

Вследствие урагана за последние сутки в Индии погибли 17 человек.

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Об этом сообщает Hindustan Times.

Согласно информации, ураган бушует в индийском штате Уттар Прадеш, и за последние сутки от него также пострадали 11 человек.

Скорость ветра в штате достигает 100 километров в час.

В основном люди погибали из-за падения деревьев и обрушения домов.

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