Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
В индийском штате Уттар Прадеш скорость ветра достигала 100 км/час.
Вследствие урагана за последние сутки в Индии погибли 17 человек.
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает Hindustan Times.
Согласно информации, ураган бушует в индийском штате Уттар Прадеш, и за последние сутки от него также пострадали 11 человек.
Скорость ветра в штате достигает 100 километров в час.
В основном люди погибали из-за падения деревьев и обрушения домов.
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