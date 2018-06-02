На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

10:00, 2 июня 2018
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Также синоптики предупреждают, что 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с повышением уровня воды.

В ГСЧС предупредили о пожарной опасности 2-4 июня / фото УНИАН
В ГСЧС предупредили о пожарной опасности 2-4 июня / фото УНИАН

2-4 июня в Украине (кроме большинства районов Карпатского региона ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на гидрометцентр, также 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с повышением уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями по состоянию на 8.00 1 июня.

"В бассейнах Прута и Сирета при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, нынешний май стал одним из самых жарких за последние 137 лет.

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