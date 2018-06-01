Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет

В этом году в мае было зафиксировано 12 температурных рекордов.

Май в Киеве стал одним из самых теплых за более чем 100 лет / фото УНИАН

Май в этом году стал одним из самых жарких в Киеве за последние 137 лет.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +18,8°С, что на 3,6°С выше климатической нормы. Нынешний май занял четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Особенностью мая стало то, что первая декада месяца оказалась на 7,1°С теплее климатической нормы. Именно тогда, в столице было зарегистрировано 12 температурных рекордов в течение шести дней. Кстати, в 2007 году в мае наблюдали аж 22 температурных рекорда подряд", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, самыми жаркими днями этого месяца были 3 и 5 мая, тогда максимальная температура достигала +30ºС. Самыми прохладными стали 13 и 15 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,6°С.