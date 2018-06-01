Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию

16:03, 1 июня 2018
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Лава уничтожила более 80 домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах проводят новую эвакуацию.

Из-за извержения вулкана на Гавайях отключают электроэнергию

Местные власти обходят жилища, чтобы уговорить их обитателей перебраться в безопасное место. Потоки раскаленной лавы вытекают из разломов, которых вулканологи считают на десятки, а само извержение продолжается уже месяц, сообщает Euronews.

За время извержения вулкана лава уничтожила более 80 домов и несколько автомобильных дорог. 

Напомним, самый активный вулкан индонезийского острова Ява 24 мая выбросил столб пепла на 6 тысяч метров.

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