В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
ЧП объявили в 22 штатах.
В 22 из 31 штата Мексики объявили чрезвычайное положение из-за аномальной жары.
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Режим ЧП объявлено сразу в 573 муниципалитетах. Они расположены в штатах Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Сонора, Наярит, Оахака, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сан-Луис-Потоси, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кинтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Колима, Синалоа, Мичоакан и Пуэбла, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальную службу гражданской обороны.
Отмечается, что местами температура поднялась до 45-50 градусов. 30 мая в столице Мехико была отмечена самая высокая для дня температура почти за 100 лет – столбик термометра поднялся до 31,7 градусов. Медики рекомендуют в этих условиях запастись питьевой водой и не находиться долго на открытом воздухе.
Напомним, в Ривне установили охлаждающую рамку, которая помогает местным жителям легче переносить сильную жару.
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