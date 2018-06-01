В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары

ЧП объявили в 22 штатах.

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В 22 из 31 штата Мексики объявили чрезвычайное положение из-за аномальной жары.

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Режим ЧП объявлено сразу в 573 муниципалитетах. Они расположены в штатах Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Сонора, Наярит, Оахака, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сан-Луис-Потоси, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кинтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Колима, Синалоа, Мичоакан и Пуэбла, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальную службу гражданской обороны.

Отмечается, что местами температура поднялась до 45-50 градусов. 30 мая в столице Мехико была отмечена самая высокая для дня температура почти за 100 лет – столбик термометра поднялся до 31,7 градусов. Медики рекомендуют в этих условиях запастись питьевой водой и не находиться долго на открытом воздухе.

Напомним, в Ривне установили охлаждающую рамку, которая помогает местным жителям легче переносить сильную жару.