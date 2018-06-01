Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Местами выпало до 4 см града.
В швейцарском городе Цюрих прошли сильные дожди, пожарным пришлось выехать по вызову около 700 раз.
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Из-за ливневых дождей оказались подтоплены несколько домов, в двух общинах питьевая вода была загрязнена, и из-за молнии цюрихский международный аэропорт остался на полчаса без света, передает Euronews.
Из-за непогоды пострадал также кантон Ааргау и восточные районы Швейцарии. Реки вышли из берегов, ветер валил деревья. Дожди затопили сотни подвалов и подземных гаражей, слой выпавшего града местами достигал 4 см.
Напомним, вечером 29 мая в Париже прошел сильный дождь с грозой, затопив улицы города и станции метро.
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