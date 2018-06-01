Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)

Пользователи активно делятся снимками первого летнего снега в соцсетях.

Россияне 1 июня рисуют на сугробах / Instagram comedylife90

В российских Екатеринбурге, Салехарде и Набережных Челнах в первый день лета пошел снег. Снег также выпал в Самарской и Кировской областях, Удмуртии, Башкирии и Татарстане.

Местные жители делятся в соцсетях невероятными фото.

«Летний снежный покров в Прикамье зафиксирован впервые с 2007 года», — отмечают метеорологи.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По словам российских синоптиков, если среднесуточная температура 1 июня будет ниже 2,3 градуса по Цельсию, то этот день может стать самым холодным летним днем за последние 50 лет.

Как сообщал УНИАН, в мае юг Франции накрыли аномальные снегопады.