Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Пользователи активно делятся снимками первого летнего снега в соцсетях.
В российских Екатеринбурге, Салехарде и Набережных Челнах в первый день лета пошел снег. Снег также выпал в Самарской и Кировской областях, Удмуртии, Башкирии и Татарстане.
Местные жители делятся в соцсетях невероятными фото.
«Летний снежный покров в Прикамье зафиксирован впервые с 2007 года», — отмечают метеорологи.
По словам российских синоптиков, если среднесуточная температура 1 июня будет ниже 2,3 градуса по Цельсию, то этот день может стать самым холодным летним днем за последние 50 лет.
Как сообщал УНИАН, в мае юг Франции накрыли аномальные снегопады.
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