Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Без осадков будет на юге и востоке страны.
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах ожидается теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +25°. В воскресенье гроза, +16°...+27°.
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье также ожидается гроза, +14°…+24°.
В Луцке в субботу ночью +16°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +25°, гроза.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье +13°...+25°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье +14°...+26°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +15°...+27°.
В Симферополе завтра солнечно, +7°...+24°. В воскресенье +9°...+26°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.
В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье +13°...+27°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +22°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура до +27°. В воскресенье температура до +23°, гроза.
В Сваляве завтра пройдет ливень, +26°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +12° …+22°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +13°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура до +23°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +21°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +10° …+23°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°