Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Без осадков будет на юге и востоке страны.

На выходных в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах ожидается теплая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +25°. В воскресенье гроза, +16°...+27°.

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Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье также ожидается гроза, +14°…+24°.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +25°, гроза.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье +13°...+25°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье +14°...+26°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 2 июня / УНИАН

Прогноз на 3 июня / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +15°...+27°.

В Симферополе завтра солнечно, +7°...+24°. В воскресенье +9°...+26°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.

В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье +13°...+27°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +22°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура до +27°. В воскресенье температура до +23°, гроза.

В Сваляве завтра пройдет ливень, +26°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +12° …+22°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +13°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура до +23°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +21°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +10° …+23°.

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