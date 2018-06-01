На севере Китая бушует природный пожар

10:45, 1 июня 2018
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Пожар охватил более 10 районов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В северных районах Китая бушует природный пожар.

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Пожар начался в отдельных районах у горного хребта Большой Хинган, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пожарные ведут борьбу с пламенем, которым охвачены более 10 районов. В противопожарных службах отметили, что в регионе недавно имели место дожди с грозой.

Напомним, из-за деятельности пожарных австралийский город Сидней накрыл густой туман.

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