На севере Китая бушует природный пожар

Пожар охватил более 10 районов.

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В северных районах Китая бушует природный пожар.

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Пожар начался в отдельных районах у горного хребта Большой Хинган, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пожарные ведут борьбу с пламенем, которым охвачены более 10 районов. В противопожарных службах отметили, что в регионе недавно имели место дожди с грозой.

Напомним, из-за деятельности пожарных австралийский город Сидней накрыл густой туман.