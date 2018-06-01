Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:49, 1 июня 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 1 июня, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°. В частности, на востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

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