Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 1 июня, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°. В частности, на востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.