В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°

Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 июня, в столице без осадков, температура до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 20:58.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°.

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