Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
Теплее всего будет на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°.
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +28°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +22°. В центре солнечно, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 93 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Фаза луны:
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