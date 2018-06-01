Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

08:11, 1 июня 2018
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Теплее всего будет на западе страны.

Сегодня в Украине будет солнечно / УНИАН
Сегодня в Украине будет солнечно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°.

В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +22°. В центре солнечно, температура до +24°.

Прогноз на 1 июня / УНИАН
Прогноз на 1 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
93 %
756 мм
3.9 м/с
98 %
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