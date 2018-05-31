В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 июня, в столице без осадков, температура до +22°.
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:52, а зайдет в 20:58.
Как сообщал УНИАН, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +12°
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Днепр+30°... +12°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+30°... +11°
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Запорожье+30°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +12°
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Киев+28°... +12°
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Кировоград+29°... +12°
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Луганск+29°... +11°
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Луцк+30°... +14°
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Львов+29°... +15°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +16°
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Полтава+28°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+26°... +8°
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Тернополь+29°... +13°
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Харьков+27°... +10°
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Херсон+31°... +16°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+30°... +12°
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Чернигов+26°... +10°
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Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 93 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 91 %
Восход: 05:46
Закат 20:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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