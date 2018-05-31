В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

17:00, 31 мая 2018
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Вечером в столице до +18°.

Завтра без осадков / фото УНИАН
Завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 июня, в столице без осадков, температура до +22°.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:52, а зайдет в 20:58.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°.

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