В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

16:30, 31 мая 2018
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Теплее всего будет на западе страны.

Завтра в Украине будет солнечно / mosaicon.hu
Завтра в Украине будет солнечно / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +22°. В центре солнечно, температура до +24°.

Согласно народному прогнозу, 1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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