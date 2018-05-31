В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 июня в Украине без осадков, температура до +28°.
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +28°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +22°. В центре солнечно, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 1 июня
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Погода в Украине
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Винница+29°... +12°
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Днепр+30°... +12°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+30°... +11°
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Запорожье+30°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +12°
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Киев+28°... +12°
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Кировоград+29°... +12°
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Луганск+29°... +11°
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Луцк+30°... +14°
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Львов+29°... +15°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +16°
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Полтава+28°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+26°... +8°
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Тернополь+29°... +13°
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Харьков+27°... +10°
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Херсон+31°... +16°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+30°... +12°
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Чернигов+26°... +10°
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Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 93 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 91 %
Восход: 05:46
Закат 20:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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