В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

15:12, 31 мая 2018
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Рамка будет работать на Майдане Независимости в течение всего периода сильной жары.

В Ровно установили охлаждающую рамку / ГСЧС
В Ровно установили охлаждающую рамку / ГСЧС

В Ривне установили охлаждающую рамку, которая помогает местным жителям легче переносить сильную жару.

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Освежающую рамку установили на центральной площади города, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что кроме освежающего эффекта от струй прохладной воды, и взрослые и дети получают положительные эмоции и охотно фотографируются. Такой водяной занавес позволяет предотвратить тепловые и солнечные удары, а особым преимуществом конструкции является ее мобильность, с помощью чего можно легко переместить в любое необходимое место.

Рамка будет работать на Майдане Независимости в течение всего периода сильной жары.

Напомним, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

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