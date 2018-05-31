В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
Рамка будет работать на Майдане Независимости в течение всего периода сильной жары.
В Ривне установили охлаждающую рамку, которая помогает местным жителям легче переносить сильную жару.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Освежающую рамку установили на центральной площади города, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что кроме освежающего эффекта от струй прохладной воды, и взрослые и дети получают положительные эмоции и охотно фотографируются. Такой водяной занавес позволяет предотвратить тепловые и солнечные удары, а особым преимуществом конструкции является ее мобильность, с помощью чего можно легко переместить в любое необходимое место.
Рамка будет работать на Майдане Независимости в течение всего периода сильной жары.
Напомним, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.
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