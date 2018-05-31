На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Из-за разгула стихии эвакуировали свыше 51 тыс. человек.
В результате наводнений, вызванных субтропическим штормом "Альберто", на Кубе погибли четыре человека.
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По состоянию на ночь 29 мая в результате дождей и наводнений, вызванных штормом "Альберто", погибли четыре человека, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Шторм "Альберто" обрушился на Кубу 26 мая, без света в центральной части страны остались более 40 тыс. человек, 1384 жилых домов были повреждены, 174 из них полностью разрушены, нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству.
Из-за разгула стихии эвакуировали свыше 51 тыс. человек. Наводнение привело к утечке нефти на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьенфуэгос, работа предприятия остановлена.
Напомним, ущерб от урагана "Альберто" может достичь 1 млрд долларов.
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