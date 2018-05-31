В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Число жертв аномальной жары достигло 65 человек.
В Пакистане зафиксировали самый жаркий день года: температура поднялась до +50 градусов по Цельсию в тени.
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Люди на улицах спасаются водой из рек и колодцев, в то же время ученые предупреждают, что водоемы могут очень быстро высохнуть. Число жертв аномальной жары достигло 65 человек, говорится в сюжете ТСН.
В Пакистане зафиксировали рекордную жару
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