В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов

Число жертв аномальной жары достигло 65 человек.

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В Пакистане зафиксировали самый жаркий день года: температура поднялась до +50 градусов по Цельсию в тени.

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Люди на улицах спасаются водой из рек и колодцев, в то же время ученые предупреждают, что водоемы могут очень быстро высохнуть. Число жертв аномальной жары достигло 65 человек, говорится в сюжете ТСН.