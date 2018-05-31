В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов

12:39, 31 мая 2018
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Число жертв аномальной жары достигло 65 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Пакистане зафиксировали самый жаркий день года: температура поднялась до +50 градусов по Цельсию в тени.

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Люди на улицах спасаются водой из рек и колодцев, в то же время ученые предупреждают, что водоемы могут очень быстро высохнуть. Число жертв аномальной жары достигло 65 человек, говорится в сюжете ТСН.

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