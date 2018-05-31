Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Приазовье и Крыму 1 июня ожидается сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.
Лето начнется в Украине сухой и солнечной погодой. Лишь на Закарпатье и вокруг Карпат существует вероятность локальных дождей.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)
А вот температура воздуха завтра снизится. В Украину придет свежая воздушная масса.
На востоке завтра +18... +22 градуса, в центре, на севере +20... +24 градуса, на юге +23... +26 градусов, на западе еще удержится зжара, +25... +28 градусов.
В Приазовье и Крыму 1 июня ожидается сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.
В Киеве пятница будет сухой. Лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22... +24 градуса.
Как сообщала Погода-УНИАН, синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз.
Погода в Украине
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Винница+29°... +12°
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Днепр+31°... +12°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+30°... +11°
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Запорожье+31°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +11°
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Киев+29°... +12°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+31°... +11°
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Луцк+30°... +14°
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Львов+28°... +15°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+28°... +10°
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Ровно+30°... +12°
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Симферополь+28°... +15°
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Сумы+25°... +8°
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Тернополь+28°... +13°
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Харьков+27°... +10°
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Херсон+31°... +15°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+30°... +12°
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Чернигов+26°... +9°
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Черновцы+29°... +14°