Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета

11:38, 31 мая 2018
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В Приазовье и Крыму 1 июня ожидается сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Лето начнется в Украине сухой и солнечной погодой. Лишь на Закарпатье и вокруг Карпат существует вероятность локальных дождей.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)

А вот температура воздуха завтра снизится. В Украину придет свежая воздушная масса.

На востоке завтра +18... +22 градуса, в центре, на севере +20... +24 градуса, на юге +23... +26 градусов, на западе еще удержится зжара, +25... +28 градусов.

В Приазовье и Крыму 1 июня ожидается сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.

В Киеве пятница будет сухой. Лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22... +24 градуса.

Как сообщала Погода-УНИАН, синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз.

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