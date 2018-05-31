Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета

В Приазовье и Крыму 1 июня ожидается сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.

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Лето начнется в Украине сухой и солнечной погодой. Лишь на Закарпатье и вокруг Карпат существует вероятность локальных дождей.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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А вот температура воздуха завтра снизится. В Украину придет свежая воздушная масса.

На востоке завтра +18... +22 градуса, в центре, на севере +20... +24 градуса, на юге +23... +26 градусов, на западе еще удержится зжара, +25... +28 градусов.

В Приазовье и Крыму 1 июня ожидается сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.

В Киеве пятница будет сухой. Лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22... +24 градуса.

Как сообщала Погода-УНИАН, синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз.