Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на первый месяц лета 2018 года.
Июнь может удивить капризами погоды. Ведь в конце мая - начале первого месяца лета на территорию Украины вторгаются холодные воздушные массы, что может существенно повлиять на погодную ситуацию.
Первая неделя июня будет теплой, но не знойной. Погода будет располагать к отдыху на природе. Днем столбики термометров поднимутся до +28…+30º, ночная температура будет колебаться в пределах +14…+20º, передает Meteoprog.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
40-градусной жары опасаться не стоит. Возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков.
Со второй недели месяца установится жаркая и сухая погода, интенсивные осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков. А вот с середины месяца страну накроет волна гроз, возможны осадки в виде града и шквальный ветер.
Погода стабилизируется под конец июня, когда солнечные и погожие дни будут чередоваться с дождями, но грозы и бури не прогнозируются.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.
Погода в Украине
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Винница+29°... +12°
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Днепр+31°... +12°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+30°... +11°
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Запорожье+31°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +11°
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Киев+29°... +12°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+31°... +11°
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Луцк+30°... +14°
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Львов+28°... +15°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+28°... +10°
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Ровно+30°... +12°
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Симферополь+28°... +15°
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Сумы+25°... +8°
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Тернополь+28°... +13°
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Харьков+27°... +10°
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Херсон+31°... +15°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+30°... +12°
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Чернигов+26°... +9°
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Черновцы+29°... +14°