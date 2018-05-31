Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз

Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на первый месяц лета 2018 года.

Появился прогноз погоды на июнь / фото УНИАН

Июнь может удивить капризами погоды. Ведь в конце мая - начале первого месяца лета на территорию Украины вторгаются холодные воздушные массы, что может существенно повлиять на погодную ситуацию.

Первая неделя июня будет теплой, но не знойной. Погода будет располагать к отдыху на природе. Днем столбики термометров поднимутся до +28…+30º, ночная температура будет колебаться в пределах +14…+20º, передает Meteoprog.

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40-градусной жары опасаться не стоит. Возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков.

Со второй недели месяца установится жаркая и сухая погода, интенсивные осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков. А вот с середины месяца страну накроет волна гроз, возможны осадки в виде града и шквальный ветер.

Погода стабилизируется под конец июня, когда солнечные и погожие дни будут чередоваться с дождями, но грозы и бури не прогнозируются.

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.