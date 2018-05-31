В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается в течение ближайших дней.
В течение 31 мая-1 июня в Украине ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"31 мая-1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.
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