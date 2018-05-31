В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается в течение ближайших дней.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua

В течение 31 мая-1 июня в Украине ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 мая-1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.