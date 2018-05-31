В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в столице без осадков, температура до +29°.
На Херсонщине горит почти 300 га леса (видео)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 6,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 20:57.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +12°
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Днепр+31°... +12°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+30°... +11°
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Запорожье+30°... +14°
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Ивано-Франковск+29°... +12°
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Киев+29°... +12°
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Кировоград+30°... +13°
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Луганск+30°... +11°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+28°... +15°
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Николаев+30°... +15°
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Одесса+32°... +17°
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Полтава+28°... +11°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+28°... +15°
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Сумы+25°... +8°
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Тернополь+29°... +13°
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Харьков+27°... +10°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+30°... +12°
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Чернигов+27°... +9°
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Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 88 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 05:46
Закат 20:28
Видимость: 9 км
Фаза луны:
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