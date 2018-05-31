В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°

08:30, 31 мая 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в столице без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 6,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

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