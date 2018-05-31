Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)

08:11, 31 мая 2018
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На юге до +32°.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

На Херсонщине горит почти 300 га леса (видео)

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура до +30°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +29°. В центре солнечно, температура до +31°.

Прогноз на 31 мая / УНИАН
Прогноз на 31 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу,  Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".

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