В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в столице усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в столице без осадков, температура до +29°.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 6,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 20:57.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +13°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+25°... +11°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +11°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +12°
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Луцк+29°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +13°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+29°... +13°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 91 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 05:46
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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