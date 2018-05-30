В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

Завтра в столице усилится ветер.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в столице без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 6,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

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