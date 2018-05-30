В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

17:00, 30 мая 2018
8

Завтра в столице усилится ветер.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в столице без осадков, температура до +29°.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 6,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Почти 50 человек стали жертвами шторма в Индии Почти 50 человек стали жертвами шторма в Индии
На Херсонщине горит почти 300 га леса (видео) На Херсонщине горит почти 300 га леса (видео)
Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта) Сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)
В Киеве завтра до +28°, без осадков В Киеве завтра до +28°, без осадков
Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
754 мм
4.0 м/с
89 %
Лента новостей