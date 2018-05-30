Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)

Жарче всего будет на юге страны.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

Читайте также Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура до +30°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +29°. В центре солнечно, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу, Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.