Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Жарче всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.
На западе Украины без осадков. Температура до +30°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +29°. В центре солнечно, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".
Прогноз погоды в Украине на четверг, 31 мая
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Погода в Украине
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Винница+27°... +13°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+25°... +11°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +11°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +12°
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Луцк+29°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +13°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+29°... +13°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 91 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 05:46
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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