Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)

16:30, 30 мая 2018
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Жарче всего будет на юге страны.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 мая, в Украине без осадков, температура до +32°.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура до +30°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +29°. В центре солнечно, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу,  Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".

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