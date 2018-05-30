Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)
В некоторых районах выпало почти 30 см дождя.
Вечером 29 мая в Париже прошел сильный дождь с грозой, затопив улицы города и станции метро.
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Из-за подтопления поезда ехали без остановок, одну из станций пришлось закрыть. В то же время на улицах было зафиксировано почти 30 см воды, сообщает The Local.
По данным метеорологов, в некоторых частях французской столицы в минуту падало более 2 мм дождя.
⚡ C'est le déluge dans les rues de Paris ce mardi soir ! Un orage particulièrement pluvieux balaye la région parisienne. (https://t.co/0rV7VGqfD6) pic.twitter.com/bqpinGTvcZ— Météo Express (@MeteoExpress) May 29, 2018
Напомним, ливни на Шри-Ланке привели к гибели 23 человек, более 4 тыс жилых строений пострадали.
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