Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

15:42, 30 мая 2018
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В некоторых районах выпало почти 30 см дождя.

В Париже прошел мощный ливень / twitter.com/MeteoExpress
В Париже прошел мощный ливень / twitter.com/MeteoExpress

Вечером 29 мая в Париже прошел сильный дождь с грозой, затопив улицы города и станции метро.

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Из-за подтопления поезда ехали без остановок, одну из станций пришлось закрыть. В то же время на улицах было зафиксировано почти 30 см воды, сообщает The Local

По данным метеорологов, в некоторых частях французской столицы в минуту падало более 2 мм дождя. 

Напомним, ливни на Шри-Ланке привели к гибели 23 человек, более 4 тыс жилых строений пострадали.

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