Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)

15:29, 30 мая 2018
645

По словам корреспондента телеканала, в центре затопленной несколько дней назад Федотовой косы воды уже почти нет.

Сейчас в Кирилловке светит солнце, а сильный ветер прекратился / Скриншот видео ТСН
Сейчас в Кирилловке светит солнце, а сильный ветер прекратился / Скриншот видео ТСН

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области приходит в себя после масштабного наводнения.

Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, на Троицу сильный ветер погнал волны на Азовское побережье и затопил огромное количество баз на Федотовой косе. Спасатели эвакуировали несколько сотен человек, которые не могли добраться до суши. Сегодня волны на сушу уже не переливаются, несмотря на прогнозы синоптиков.

По словам корреспондента телеканала, в центре затопленной несколько дней назад Федотовой косы воды уже почти нет. Сейчас в Кирилловке светит солнце, а сильный ветер прекратился.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)
Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео) Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)
Почти 50 человек стали жертвами шторма в Индии Почти 50 человек стали жертвами шторма в Индии
На Херсонщине горит почти 300 га леса (видео) На Херсонщине горит почти 300 га леса (видео)
Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае
Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео) Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
754 мм
4.0 м/с
89 %
Лента новостей