Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)

По словам корреспондента телеканала, в центре затопленной несколько дней назад Федотовой косы воды уже почти нет.

Сейчас в Кирилловке светит солнце, а сильный ветер прекратился / Скриншот видео ТСН

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области приходит в себя после масштабного наводнения.

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Как говорится в сюжете ТСН, на Троицу сильный ветер погнал волны на Азовское побережье и затопил огромное количество баз на Федотовой косе. Спасатели эвакуировали несколько сотен человек, которые не могли добраться до суши. Сегодня волны на сушу уже не переливаются, несмотря на прогнозы синоптиков.

По словам корреспондента телеканала, в центре затопленной несколько дней назад Федотовой косы воды уже почти нет. Сейчас в Кирилловке светит солнце, а сильный ветер прекратился.