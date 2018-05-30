Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)
По словам корреспондента телеканала, в центре затопленной несколько дней назад Федотовой косы воды уже почти нет.
Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области приходит в себя после масштабного наводнения.
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Как говорится в сюжете ТСН, на Троицу сильный ветер погнал волны на Азовское побережье и затопил огромное количество баз на Федотовой косе. Спасатели эвакуировали несколько сотен человек, которые не могли добраться до суши. Сегодня волны на сушу уже не переливаются, несмотря на прогнозы синоптиков.
По словам корреспондента телеканала, в центре затопленной несколько дней назад Федотовой косы воды уже почти нет. Сейчас в Кирилловке светит солнце, а сильный ветер прекратился.
Курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +13°
-
Днепр+27°... +14°
-
Донецк+25°... +11°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+27°... +13°
-
Ивано-Франковск+28°... +11°
-
Киев+28°... +18°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+25°... +12°
-
Луцк+29°... +14°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+28°... +13°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+29°... +16°
-
Симферополь+24°... +10°
-
Сумы+27°... +15°
-
Тернополь+27°... +13°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+27°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +14°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+29°... +13°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 91 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 05:46
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей