Почти 50 человек стали жертвами шторма в Индии

Север Индии страдает от непогоды.

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На севере Индии в результате сильных дождей, гроз, сильного ветра и града погибли 47 человек, десятки пострадали.

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За последние сутки ливни, сопровождаемые грозами, градом и сильными порывами ветра обрушились на штаты Бихар, Уттар-Прадеш и Джарканд, большинство погибших стали жертвами обрушения зданий, электростолбов и деревьев в результате урагана, передает Xinhua со ссылкой на месные СМИ.

Из-за падения столбов во многих местах произошли обрывы линий электропередач, в настоящее время проводится восстановление подачи электроэнергии.

Напомним, в городе Элликотт Сити (штат Мэриленд, США) из-за потопа один человек пропал без вести.